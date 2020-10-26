Günlük burç yorumları – 26 Ekim 2020 Pazartesi

Eşine az rastlanır bir yıldan geçerken iletişim gezegeninin retro yapması, sosyal yaşamlarımızı, sosyal medya hesaplarımızı da etkiliyor. Tüketimin gün geçtikçe hızlandığı dünyamızda tuhaf alışkanlıklar da kendisini gösteriyor. İnsanların zamanlarının çoğunu sosyal medya mecralarına ayırması da bu noktada dikkat edilmesi gereken bir husus. İnsanların duygusu ne çabuk değişiyor? Dünya ne kadar hızlı dönüyor? Bir anda popüler olan şeyler nasıl bir anda unutuluyor? Bu soruların cevabı yeni dünya düzeni ve teknolojik alışkanlıkların içinde saklı. Sürekli ortak alışkanlığımız olan kişileri takip edip, onların hayat şeklini sosyal medya penceresinden analiz ediyoruz. Aslında düşünmemiz gereken bir önemli nokta da, sosyal medyayı ne kadar doğru kullandığımız. Geri giden iletişim gezegeni Merkür, sosyal medya kullanımlarımızın da değişime uğrayabileceğini işaret ediyor. Nasıl mı?