Günlük burç yorumları – 26 Ekim 2020 Pazartesi

Astrogündem: Güneş-Neptün kontağıyla beraber aksi insanların ortalığı nasıl karıştırdığına tanık olabiliriz. 1 Ocak 1923'te Jüpiter'i Akrep döngüsünde kurulan TFF'nin Süper Lig'de ki sağlık konuları hakkında alacağı kararlar Türk futbolundaki taşları yerinden oynatabilir.
Eşine az rastlanır bir yıldan geçerken iletişim gezegeninin retro yapması, sosyal yaşamlarımızı, sosyal medya hesaplarımızı da etkiliyor. Tüketimin gün geçtikçe hızlandığı dünyamızda tuhaf alışkanlıklar da kendisini gösteriyor. İnsanların zamanlarının çoğunu sosyal medya mecralarına ayırması da bu noktada dikkat edilmesi gereken bir husus. İnsanların duygusu ne çabuk değişiyor? Dünya ne kadar hızlı dönüyor? Bir anda popüler olan şeyler nasıl bir anda unutuluyor? Bu soruların cevabı yeni dünya düzeni ve teknolojik alışkanlıkların içinde saklı. Sürekli ortak alışkanlığımız olan kişileri takip edip, onların hayat şeklini sosyal medya penceresinden analiz ediyoruz. Aslında düşünmemiz gereken bir önemli nokta da, sosyal medyayı ne kadar doğru kullandığımız. Geri giden iletişim gezegeni Merkür, sosyal medya kullanımlarımızın da değişime uğrayabileceğini işaret ediyor. Nasıl mı?
Sosyal medyada takip ettiklerimizi ve takipçilerimizi gözden geçirebiliriz.
Çocuk sahibiysek çocuklarımızın sosyal medyayı nasıl kullandıklarını kontrol edebiliriz.
Mobil uygulamalar üzerinden yapılan satışlara olan rağbetimiz artabilir.
Özellikle kozmetik üzerine içerik yapan kişiler, retrodan büyük ölçüde etkilenebilir.
Cep telefonumuza daha faydalı uygulamalar yüklemek isteyebiliriz.
Doğru sosyal medya kullanımı hakkındaki yazıları araştırabiliriz.
DİKKAT DAĞILIYOR
Merkür'ün şu anda insanoğlunun en büyük alışkanlıklarından biri olan sosyal medya üzerindeki etkilerine değinmişken, bu mecraların dikkatimiz üzerindeki etkilerine de değinmek isterim. Öyle ki, aşırı paylaşım yaptığımız zamanlarda yani sosyal medya mecralarını aktif kullandığımız zamanlarda, dikkat dağınıklığımızı da tetiklemiş oluyoruz. O nedenledir ki yeni nesil, natural ilişkilerde sorun yaşarken sanal anlamda yapılan iletişimlerde gayet başarılı oluyor. Bu durum ise sosyal medyanın iletişim üzerindeki etkisini de gözler önüne seriyor. Merkür bizi duygusal anlamda farklı süreçlere sevk ederken sosyal medya kullanımımızdaki kalıplaşmış davranışların da değişebileceğine işaret ediyor.
KOÇ: Aşk konusunda oldukça çekimser davranmakla, partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Partnerinizle aranızda gelişen durumlar, sizin sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak.
BOĞA: Geçmişten ders almasını bilen ender kişilerden birisiniz. Bugün, dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı çok istiyorsunuz. Maddi konularda güven arayışınız hiç bitmiyor.
İKİZLER: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. İsteklerinizde diretiyorsunuz.
İnandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Planlarınızı aktif bir şekilde uygulayacaksınız.
YENGEÇ: Verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle duygu alışverişi içindesiniz. Kendinizi somut bir şekilde ortaya koymanın zamanı.
ASLAN: Toplumsal konulara eğilim göstermeye ihtiyacınız var. Ailenizin sorunları önem kazanıyor. Özellikle annenizle ilgili birtakım olaylar yaşayabilirsiniz. İşinizle ve aileniz arasında kalmak istemiyorsunuz.
BAŞAK: Çalışma hayatınız duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu için, etrafınızdan çabuk etkileniyorsunuz. Problemleriniz yaptığınız işe yansıyor. Bugün sosyal aktivitenizde canlanma söz konusu.
TERAZİ: İlginç fikirlerinizi mesleki konularda da kullanarak, çevrenizi şaşırtabilirsiniz. Kendinizi yenileme konusunda acele etmemelisiniz. Güzel planlar yapmanıza rağmen, değişimlerden çabuk etkileniyorsunuz.
AKREP: Bugün, partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanızı sağlayacak. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcı olmalısınız.
YAY: Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu. İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda birtakım yeni düşüncelere zemin hazırlarken, ikili ilişiklerinizde zorluk yaşıyorsunuz.
OĞLAK: Araştırmacı yapınızı daha fazla zorlamanız gerekmiyor. Dostlarınızla istediğiniz iletişimi kurma konusunda zorlanacaksınız. Düşüncelerinizin yanlış anlaşılması sizin tarzınızla ilgili bir olay.
KOVA: Bulunduğunuz ortamlarda düşüncelerinizi savunmak zorunda kalıyorsunuz. Sabit düşünceler içinde olduğunuz zaman, olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz. Takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz.
BALIK: Planladığınız işleriniz için, yeni yapılanmalar içinde olacaksınız. Enerjinizin güçlü olduğu bir gün. İhmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, temkinli davranmakta fayda var.