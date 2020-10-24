İstanbullu koronavirüs kurallarına uymadı! İstiklal Caddesi'nde tedirgin eden görüntüler

İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'ndaki kalabalık dikkat çekti.

Mevsim normallerine göre sıcak bir haftayı geride bırakan İstanbullular, hafta sonunu da fırsat bilerek parklara ve meydanlara akın etti. Son günlerde artış gösteren vakalara rağmen vatandaşlar korona virüse (Covid-19) aldırmadan meydanları doldurdu.