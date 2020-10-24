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    • 24.10.2020 20:27
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    • 24.10.2020 21:03
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    lu kurallarına uymadı! 'nde tedirgin eden görüntüler

    Türkiye'deki vaka sayısının yüzde 40'ını oluşturan 'da yine sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Taksim 'nden kaydedilen görüntülerde bazı vatandaşların ise maske takmadığı görüldü.

    İHA
    İstanbullu koronavirüs kurallarına uymadı! İstiklal Caddesi'nde tedirgin eden görüntüler

    Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısının yüzde 40'ını oluşturan İstanbul'da yine sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

    KALABALIK DİKKAT ÇEKTİ
    Hava sıcaklığının artmasını ve hafta sonunu fırsat bilen İstanbullular, virüse rağmen dışarıya akın etti.

    İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'ndaki kalabalık dikkat çekti.

    Mevsim normallerine göre sıcak bir haftayı geride bırakan İstanbullular, hafta sonunu da fırsat bilerek parklara ve meydanlara akın etti. Son günlerde artış gösteren vakalara rağmen vatandaşlar korona virüse (Covid-19) aldırmadan meydanları doldurdu.

    İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'ndaki kalabalık da dikkat çekti. Meydan ve caddede dolaşan vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kurulana uymadığı, bazı vatandaşların ise maske takmadığı görüldü.

    BAKAN KOCA'DAN BİR KEZ DAHA UYARDI
    Türkiye'deki vakaların %40'nın İstanbul'da olduğunu hatırlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Toplam vakaların %40'ı İstanbul'da. Salgına karşı organize olalım." ifadelerini kullandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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