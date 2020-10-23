





'BABAMIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM'

Babasının intihar edecek biri olmadığını söyleyen Taş, "Adli tıpa cenazeyi almak için gittiğimizde verdikleri kağıtta babama otopsi yapılmadığını gördüm. Babam oradan düştü mü, intihar mı etti yoksa birisi tarafından mı atıldı bilmiyorum. Olaydan 2-3 gün önce de akrabalarım babama giderek 'Evi satalım, biz paramızı istiyoruz' diyerek rahatsız etmiş. Babamın birileri tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum. Ama o ev için ama başka bir şey için olabilir. Babam intihar edecek bir insan değildi. Sebepsiz yere oraya çıkacak bir insan da değildi ki düşsün" dedi.



