Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.10.2020 09:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.10.2020 09:58
    ABONE OL

    'da niteliğindeki mezar taşını satmaya çalışan şahıs yakalandı

    'da bir kişinin elindeki niteliğindeki mezar taşını satmak istediği ihbarını alan jandarma, yaptığı opersyonla suçüstü yakaladı. Ele geçirilen tarihi eser ise Aksaray Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    İHA
    Jandarmadan suçüstü operasyon

    Olay, 'ın merkeze bağlı Gökçe köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılığını önlemek adına Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalımalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalarda bir şahsın 50 kilo ağırlığındaki üzerinde eski harf ve rakamların bulunduğu mezar taşını satmak istediği ve müşteri arayışı içerisinde olduğu bilgisine ulaştı.

    TAKİP SONUCU YAKALANDI
    Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, M.A. (35) isimli şahsı teknik ve fiziksel takibe aldı. Yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan ekipler, yaptığı operasyonla şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Ele geçirilen tarihi eser incelenmek üzere Aksaray Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Aksaray'da tarihi eser niteliğindeki mezar taşını satmaya çalışan şahıs yakalandı