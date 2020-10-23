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    • Yaşam
    • 23.10.2020 11:47
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    • 23.10.2020 11:47
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    SON DAKİKA: 'de operasyonu: 2 gözaltı

    Son dakika haberine göre, 'nin İzmit ilçesinde kaçakçıları ile müşteri kılığına giren jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, satılmak istenen antik dönemine ait iki heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

    Kocaeli'de tarihi eser operasyonu: Son anda kurtarıldı
    İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İzmit Sepetçi Mahallesi'nde bazı kişilerin, ellerinde bulundurdukları tarihi heykelleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Şahıslar ile müşteri rolünde görüşerek buluşmaya çağıran jandarma ekipleri, buluşma yerine gelen 2 şahsı gözaltına aldı.






    OLAY HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI
    Şahısların araçlarında yapılan aramada şüphelilerin satmaya çalıştığı antik dönemine iki adet ait tanrı ve tanrıca heykeli ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.G. ve A.D., işlemlerinin yapılması için Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarma ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.
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