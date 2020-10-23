Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İzmit Sepetçi Mahallesi'nde bazı kişilerin, ellerinde bulundurdukları tarihi heykelleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Şahıslar ile müşteri rolünde görüşerek buluşmaya çağıran jandarma ekipleri, buluşma yerine gelen 2 şahsı gözaltına aldı.
OLAY HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI
Şahısların araçlarında yapılan aramada şüphelilerin satmaya çalıştığı antik Mısır dönemine iki adet ait tanrı ve tanrıca heykeli ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.G. ve A.D., işlemlerinin yapılması için Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarma ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.
OLAY HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI
Şahısların araçlarında yapılan aramada şüphelilerin satmaya çalıştığı antik Mısır dönemine iki adet ait tanrı ve tanrıca heykeli ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.G. ve A.D., işlemlerinin yapılması için Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarma ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.