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    • Yaşam
    • 23.10.2020 11:54
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    • 23.10.2020 12:01
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    ile Şanlı arasında "en lezzetli kebap" tartışması yeniden alevlendi

    Ülkemizde yaşayanların ve lerin favori lezzeti olan kebap iki ilimizi bir kez daha karşı karşıya getirdi. ile Şanlı arasında yıllardır devam eden "en lezzetli kebap" tartışması bir kez daha alevlendi.

    İHA
    İki il arasında en lezzetli kebap tartışma yine alevlendi

    Türkiye'nin en sevilen ve bilinen lezzetlerinden olan kebap hem turistlerin hem de vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yaygın olarak acılısına 'Adana kebabı', acısızına ise 'Urfa kebabı' denilen lezzet, adını aldığı iki il arasında anlaşmazlığa yol açtı. Yıllardır süregelen rekabet son zamanlarda yeniden alevlenmeye başladı.

    "EN GÜZEL KEBAP URFA'DA YENİR"
    Urfa kebabı yenildiği zaman lezzetinin damakta hissedildiğini belirten kebapçı ustası Fatih Sağıroğlu, "Kebap Urfa'nındır. En güzel kebapta Urfa'da yenir. Bizde biber, kebabın içinde değil yanında yenilir. Urfa kebabı yenildiği zaman sade kuzu etti kokusu damaklarda hissedilir. Adana kebabı öyle bizimkisi gibi sade değildir. Urfa'nın Kebabındaki damak zevki Urfa'ya özgüdür. Bizim Urfa kebabının içerisinde hiçbir karışım olmaz. Sadece ve sadece kuzu etinin kendisi olur. Yani kebap konusunda hiç tartışmaya gerek yok. Uzun yıllardır bu böyledir. Adana'nın kebabı da güzeldir fakat kebap Urfa'nındır. Yani lezzetiyle, sadeliğiyle, güzel görüntüsüyle kebap Şanlıurfa'nındır. Adanalı ustalarımıza buradan selamlarımızı iletiyoruz fakat kebap Urfa'nındır diyoruz" dedi.

    "URFA KEBABININ LEZZETİ GÜZEL PİŞİRİLMESİNDEN KAYNAKLANIYOR"
    Kömür ateşinde kebap pişiren ocakçı ustası Sedat Narin de, "Urfa kebabının lezzeti güzel pişirilmesinden de kaynaklanıyor. Kömür ateşi önünde çalışmak zordur fakat biz işimizi aşkla, zevkle yaptığımız için kebabımız da daha lezzetli oluyor" şeklinde konuştu.



    ADANA'DAKİ KEBAP USTALARINDA HODRİ MEYDAN
    Adana ve Şanlıurfalı kebapçıların yarışarak, hangi ilin kebabının daha güzel olduğunu jüri üyelerinin karar vermesini talep eden kebap ustası Adem Rat, "Adana'daki ustalarımıza buradan çağrıda bulunuyorum. Gelin yarışalım. Urfa'nın mı kebabı lezzetli yoksa Adana'nın mı gelin yarışalım jüri üyeleri de kararını versin. Kebap Urfa'nın mı Adana'nın mı karar versinler" ifadelerini kullandı.



    "URFA'NIN KEBABI BİR BAŞKADIR"
    Adana kebabını da yediğini ancak Urfa kebabının daha lezzetli olduğunu dile getiren vatandaş İmam Ergin, "Ben Urfa kebabını yedim. Kebap çok lezzetlidir.. Ben daha önce Adana'da da bu kebabı yemiştim ama Urfa kebabı bir başkadır. Urfalıları kebap konusunda tebrik ediyorum. Kebapçıların ellerine sağlık" diye konuştu.

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