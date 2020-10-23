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    • Yaşam
    • 23.10.2020 11:36
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    • 23.10.2020 11:36
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    Mahrem imamları ardışık arayan 'cüye 6 yıl 3 ay hapis

    'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün () "mahrem imamları" ile ankesörlü be büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski askeri okul öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

    AA
    Bir FETÖ'cünün daha cezası belli oldu

    12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık S.D. ve avukatı katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın kentteki sabit-ankesörlü telefon hattından ardışık nitelikte 22 kez arandığını ve 'nün askeri okul "mahrem imamı" ile irtibatının tespit edildiğini belirterek, S.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

    6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
    Sanık S.D. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini ve FETÖ/'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleşmediğini ileri sürdü. Örgütün mahrem yapılanmasıyla bağlantısının olmadığını savunan S.D, "Telefonuma ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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