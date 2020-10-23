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    • Yaşam
    • 23.10.2020 Gazete
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    hastalığına yakalan 5.5 aylık Roza'nın ailesi yardım kampanyası başlattı

    5.5 aylık , hastalığına yakalandı. Ailesi, yardım kampanyası başlattı. Tedavi için 2.4 milyon dolar gerekiyor! Arı ailesi hem kızları için, hem de bu hastalık ile mücadele eden tüm aileler için, ilacın 'ye getirilmesini istiyor.

    Yaşasın Roza!
    Gündemde en çok konuşulan konular arasında hastalığı yer alıyor. Küçük Roza da uzanacak yardım eli bekliyor. 5.5 aylık Roza Arı, SMA Tip 1 hastalığına yakalandı. Ailesi, ABD'de bulunan ve 'deki ilaca göre, daha etkili olan tedaviyi görmek için bir yardım kampanyası başlattı. Küçük kız, yurt dışındaki tedaviyi aldığında yüzde 95 olasılığında sağlığına kavuşcak. Tedavi için ise 2.4 milyon dolar gerekiyor. Arı ailesi hem kızları için, hem de bu hastalık ile mücadele eden tüm aileler için, ilacın Türkiye'ye getirilmesini istiyor.



    SMA NEDİR?
    SMA özetle kas hareketlerini kontrol eden sinir sisteminin tahrip olmasıdır. Bu zedelenme sonucunda kaslarda zayıflık ve erime başlar. Hareket edememe söz konusudur. SMA hastalığının 3 çeşidi vardır.

    Tip 1: Bebeklikte başlar. Çok ağır etkileri vardır, hatta bebeğin nefes kasları hareket etmez ve ölümlere yol açabilir.

    Tip 2: 1,5 yaşına kadar ortaya çıkabilir çeşididir. Bebek emeklese de yürüyemez.

    Tip 3: Yürümeye başlayan çocuklar da ya da gençlik döneminde rastlanabilir.

    BELİRTİLERİ NELERDİR?
    Kuvvetsizlik
    Yemek yeme/yutkunma/ çiğneme zorluğu
    Solunum sıkıntıları
    Yürüyememe

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