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    • 23.10.2020 13:55
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    • 23.10.2020 13:55
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    Son dakika: 'ta 'hediye bisiklet' cinayeti: Kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

    Son dakika haberine göre, İstanbul 'ta dün akşam saatlerinde komşusunun çocuğuna hediye ettiği bisikleti geri isteyen kişi, çıkan kavgada komşusunun karısı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

    DHA
    Esenyurt'ta 'hediye bisiklet' cinayeti

    Olay, dün akşam saatlerinde Battalgazi Mahallesi'nde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Beytullah Çelebi (47) bir süre önce komşusu Sevim E.(27) ve Yahya E. (38)'nın çocuklarına bisiklet hediye etti. Ancak Çelebi bisikleti dün akşam geri almaya gidince tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Sevim E. yanında olan bıçak ile Çelebi'yi kalbinden yanındaki eski kaynanasını ise karnından bıçakladı.



    Hastaneye giden Çelebi hayatını kaybetti. Olaya karışan karı koca ise Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Beytullah Çelebi'nin eski kaynanasının ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
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    Haberler Yaşam Son dakika: Esenyurt'ta 'hediye bisiklet' cinayeti: Kalbinden bıçaklanarak öldürüldü