Günlük burç yorumları – 23 Ekim 2020 Cuma

Astrogündem: Yaşamı temsil eden Güneş Akrep Burcunda! Ülkemizdeki siyasi kulislerin öne çıktığı günler… Mayıs 1994 Kuruluşlu Jüpiter'i Akrep RTÜK internet ve bilişim alanında önemli yer tutan şirketler ve içerikleri ile ilgili önemli kararlara imza atabilir.
KOÇ: AMAÇLARINIZI gerçekleştirmek için işbirliğine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın size göstereceği dostluk karşısında, daha cesur davranacaksınız. Güçlü hissetmek için motivasyona ihtiyacınız var.
BOĞA: KARİYERİNİZLE ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız.. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.
İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZDEN taviz vermek istemediğiniz için, inatçı fakat aktif bir gününüzdesiniz. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlı şekilde düzeltmelisiniz.
YENGEÇ: SEZGİLERİNİZİN güçlü olduğu bir gün.
Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Her zaman, geleneksel davrandığınız için farklı hareket etmek istemiyorsunuz.
ASLAN: KARŞILAŞACAĞINIZ olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız.
İsteklerinizin yanı sıra çevrenizdekilerin de fikirlerine saygı göstermelisiniz.
BAŞAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerden daha fazla sorumluluk almanız, sizi sinirli ve agresif yapıyor. Sorumluluk kavramının önemli olduğunu bilen arkadaşlarınız, kendi işlerini de size yükleyebilirler.
TERAZİ: DUYGUSAL ilişkilerinizin önemi giderek artıyor. Partnerinizle ortak kararlar alacak ve kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni işler yapmak istiyorsanız, uygun bir gün.
AKREP: DUYGUSAL düşündüğünüz için, olaylara karamsar bir şekilde yaklaşıyorsunuz.
İdealleriniz konusunda ısrarcısınız.
Gücünüzü ilişkilerinize de yansıtmak istemeniz, sizi çekici yapıyor.
YAY: DERİN düşünceler içinde olmak sizi olumsuz etkiliyor. Sevdiklerinizi korumak adına, fazla sorumluluk alıyorsunuz. Sizi aşan konularda bile gereksiz bir yükünüz var. Ortam değiştirmek istiyorsunuz.
OĞLAK: KAYGILARI kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, tekliflere hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve yenilik sevmiyorsunuz.
KOVA: İŞ yaşantınızı askıya alacak ve duygusal konulara ağırlık vereceksiniz. Bugün, partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz.
Fakat inatçı tavırları olabilir.
Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün.
BALIK: DÜŞÜNCELERİNİZİ gizleme gereği içindesiniz.
Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz.
Radikal düşünceler içindesiniz. Kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.