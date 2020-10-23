Günlük burç yorumları – 23 Ekim 2020 Cuma





YAY: DERİN düşünceler içinde olmak sizi olumsuz etkiliyor. Sevdiklerinizi korumak adına, fazla sorumluluk alıyorsunuz. Sizi aşan konularda bile gereksiz bir yükünüz var. Ortam değiştirmek istiyorsunuz.





OĞLAK: KAYGILARI kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, tekliflere hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve yenilik sevmiyorsunuz.