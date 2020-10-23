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    • 23.10.2020 08:31
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    • 23.10.2020 08:31
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    'da işçileri taşıyan minibüs devrildi! Yaralılar var

    Dün gece saatlerinde Ankara - Niğde otoyolunun 'daki bölümünde işçileri taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kaza sonucu minibüste bulunan 14 işçi yaralandı.

    Aksaray'da işçileri taşıyan minibüs devrildi

    Ankara - Niğde otoyolunun 'ın Sarıyahşi ilçesi bölümünde işçi servisinin devrilmesi sonucu 14 işçi yaralandı. Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara- Niğde otoyolu Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesi yakınlarında meydana geldi. Trafiğe kapalı olan otoyolda çalışan işçileri taşıyan Mustafa Sönmez (45) yönetimindeki 68 AAV 834 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

    Kazada sürücü Mustafa Sönmez ile araçta bulunan 13 işçi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Kırşehir, Sarıyahşi ve Aksara'daki hastanelere kaldırıldı. Kırşehir'de tedaviye alınan 2 işçinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. İşçilerin gece mesaisi sonrası Sarıyahşi ilçesinde bulunan şantiyeye gittikleri bildirildi.

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