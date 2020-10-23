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    • Yaşam
    • 23.10.2020 08:39
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    • 23.10.2020 08:39
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    'de taciri 2 kilo esrar ile yakalandı

    'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda aracın alt motor kısmına zulalanmış 2 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi.

    İHA
    Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! Tam 2 kilo...
    Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda D.A.'nın doğu illerinden getireceği bilgisi üzerine harekete geçildi. Şüpheli şahsın kullandığı aracı tespit eden ekipler, yol uygulamasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, motorun alt kısmına zulalanmış 2 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi.
    Şüpheli D.A. madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
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    Haberler Yaşam Kayseri'de uyuşturucu taciri 2 kilo esrar ile yakalandı