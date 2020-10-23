İstanbul'un göbeğinde kurye dehşeti! Motosikletle başını ezmeye çalıştı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya göre olay geçen 23 Eylül gecesi yaşandı. Bebekteki bir restoranda çalışan G. A. ile iki arkadaşı saat 02.00 gibi araçla evlerine gitmek üzere yola çıktı. K. Y.'nin kullandığı seyir halindeki aracın yanında, kısa süre sonra, iki motosiklet belirdi. Yolda zikzak yaparak ilerleyen motosikletler bir süre sonra G. A. ve arkadaşlarının içinde olduğu otomobil ile hız yarışına girmeye başladı.

G.A., aracı kullanan K. A.'ya, iki motosiklete dikkat etmesi uyarısında bulundu. Bir süre sonra Bebek Parkı yakınında otomobil de üzerinde 4 kişi bulunan iki motosiklet de durdu. Taraflar arasında başlayan sözlü sataşma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

MOTORU İLE EZMEYE ÇALIŞTI

Motosiklet sürücüsü Burak İ., ayakta duran G. A.'yı hızla çarparak yere savurdu. Elinde bıçak bulunan Mehmet A. ise, hem G. A.'ya hem K. Y.'ye saldırmaya başladı. Yerde baygın halde duran G. A. dakikalarca darp edildi. İfadelere göre Burak İ., yerde yatan G. A.'yı motoru ile ezmek için hızlı bir biçimde hareket etti. İki dişi kırılan G. A.'nın yüzünde darp izleri oluştu. G. A. gibi, dayaktan Ö. S. A. ile K. Y. de nasibini aldı.

POLİSLER GELMEDEN KAÇTILAR

Bu esnada, Burak İ., Mehmet A. ile Hasan A., şikayetçilerin üzerinde bulunan iki cep telefonu ile bir altın kolyeyi alarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ve bekçiler kısa süre sonra olay yerine ulaştı. Polisler, ilk olarak G. A.'nın alınan cep telefonu numarasını arayarak şüphelilere ulaşmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonrası ulaşılan şüpheliler, karakola gelmeye ikna edildi. Yapılan üst aramasında, şikâyetçilere ait iki cep telefonu ile bir kolye şüphelilerin üzerinde bulundu. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

ZARARA KARŞILIK ALDIK

Hürriyet'in haberine göre; savcılık, üç şüpheliyi de tutuklanmaları talebi ile mahkemeye sevk etti. Şüpheliler, verdikleri ifadelerde, darp olayının yaşandığını kabul etti. Şüpheliler, G. A.'nın kendilerine küfretmesi nedeni ile kavganın yaşandığını savundu. Şüpheliler, Burak İ.'ye ait motorda oluşan zararın giderilmesi için cep telefonları ve kolyeyi aldıklarını söyledi.

ÜÇÜ DE KURYE OLARAK ÇALIŞIYOR

İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, üç şüpheliyi de adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Şüphelilerden Burak İ.'nin, cep telefonu uygulaması üzerinden market ürünlerinin teslimini yapan bir şirkette, diğer iki şüphelinin ise başka farklı şirketlere bağlı kurye olarak çalıştıkları öğrenildi.