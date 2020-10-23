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    • Yaşam
    • 23.10.2020 12:36
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    • 23.10.2020 12:55
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    Babasının yanında refakatçi olarak kalan kadının hayatını kaybetmesinin ardından babası da hayatını kaybetti

    'de bir hafta önce ağaçtan düşerek beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan 68 yaşındaki 'nin yanında refakatçi olarak kalan kızı , babasının yanında kaldığı 2. günün sonunda fenalaştı. Bayılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan kadının hayatını kaybetmesinden birkaç saat sonra babası da hayatını kaybetti.

    İHA
    Beyin kanaması geçiren baba, kızının ölümüne dayanamadı

    Pehlivantaşı mahallesinde 68 yaşındaki isimli vatandaş 1 hafta önce budamak için çıktığı ağaçtan düşerek hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması riskinden dolayı hastanede tedavi gören İlyas Demirci'ye ilk iki gün 40 yaşındaki kızı refakat etti.

    KIZI HAYATINI KAYBETTİ
    2. günün sonunda evine giden ve kendini kötü hissetmesine rağmen yeniden babasının yanına refakatçi olarak gelen Akgün burada baygınlık geçirdi. Akgün'e yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek a alındı. 5 gün boyunca yoğun bakımda kalan Akgün dün akşam 18.00 sularında hayatını kaybetti.

    KIZINDAN SONRA BABASI DA HAYATINI KAYBETTİ
    Dün sabah saat 09.00 sırasında kalbi durduğu için yoğun bakıma alınan baba İlyas Demirci ise tedavi gördüğü aynı hastanede gece 02.00 sularında hayatını kaybetti. İki ölüm haberini arka arkaya alan yakınları ise fenalık geçirdi.

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