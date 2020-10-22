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    • 22.10.2020 17:20
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    • 22.10.2020 17:24
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    Son dakika: 'da 14 yaşındaki çocuğun, yanında babasıyla kullanma anı kamerada

    Son dakika haberi... 'da, babasının yan koltukta oturduğu i 14 yaşındaki çocuğun kullanma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Parktakilerin tepkisi üzerine tehlikeli sürüş, son buldu.

    DHA
    Bursa'da pes dedirten görüntü

    Olay, öğle saatlerinde, İnegöl ilçesindeki Hikmet Şahin Kültürpark'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre, 14 yaşında olduğunu belirttiği oğluna araç kullanmayı öğretmek için açık alana geldi.



    Birçok kişinin piknik ve yürüyüş yaptığı alanda, 16 N 0120 plakalı otomobilin şoför koltuğuna küçük çocuk geçti.



    Yan koltuğa babası otururken, çocuk da aracı çalıştırıp, gitmeye başladı. Bu sırada parktaki bazı kişiler, çocuğuna aracı kullandıran kişiye tepki gösterdi.



    Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Parktakilerin tepkisi üzerine tehlikeli sürüş, son buldu.
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    Haberler Yaşam Son dakika: Bursa'da 14 yaşındaki çocuğun, yanında babasıyla otomobil kullanma anı kamerada