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    • Yaşam
    • 22.10.2020 17:26
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    • 22.10.2020 17:40
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    'da bir dinlenme tesisinin tuvaletinde bebeğini çöpe atan anne serbest

    'nun kesimindeki dinlenme tesisinde, bebeğini çöpe atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kadın adli kontrol şartıyla salıverildi.

    AA
    Yeni doğan bebeğini çöpe atan anne serbest

    Olayla ilgili dün 'da yakalanarak 'ya getirilen S.E'nin (39) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

    Bolu Adliyesine sevk edilen şüpheli, "ihmali davranışla ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Ön otopsi raporunda, bebeğin ölü doğduğunun belirlendiği, kesin ölüm sebebinin ise detaylı otopsi raporuyla belli olacağı öğrenildi.

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    OLAY

    'nun kesimindeki bir dinlenme tesisinde dün, temizlik görevlisi olarak çalışan kişi çöpte bebek olduğunu fark ederek durumu tesis yönetimine bildirmiş, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile sağlık personeli, yeni doğduğu belirlenen bebeğin yaşamadığını tespit etmişti.

    Olayla ilgili çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, dinlenme tesisi ile bölgedeki diğer kamera kayıtlarını incelemeye alarak, 'dan İstanbul'a giden otobüsle yolculuk yapan bir kadının tesisin tuvaletinde doğum yaptığını ve bebeğini çöpe attığını belirlemişti.

    Kimliği tespit edilen S.E. (39), ekipleri ile polisin ortak çalışması sonucu İstanbul Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelen otobüste yakalanarak Bolu'ya getirilmişti.

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    Haberler Yaşam Bolu'da bir dinlenme tesisinin tuvaletinde yeni doğan bebeğini çöpe atan anne serbest