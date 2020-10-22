Otobüste muavinin tacizine uğrayan genç kız konuştu: Ben tepki gösterince...

BÜYÜKLERİME SESLENİYORUM, BÖYLE İNSANLAR TOPLUMDA OLMASIN

Yaşadığı olay sonrası DHA mikrofonuna konuşan 17 yaşında ki E. H., "Edirne'den İstanbul'a giderken yolculuk sırasında muavin tarafından sözlü tacize uğradım ilk başta. Benim bir kaç kere yerimi değiştirdi. En arka sıraya geçtiğimde bir kaç kere dokundu bana. Benim yerimi değiştirdi, bende her defasında onun söylediklerine uydum. Belli bir süreden sonra gülmeye başladı. Ben de çok rahatsız oldum, ona bakmamaya gayret ettim. Daha sonra benim hizamdaki yan koltukta oturdu. Ben şüphelendim ilk başta, sonra ona bakmaya başladığımda rahatsız oldum ve videoya çektim. Her defasında yanıma geldi bana HES kodumu sordu. Yoksa alabileceğini söyledi. Daha sonra arkadan koluma dokunarak bana 'Poğaça ister misin' diye sordu. Ben de 'teşekkür ederim' diyerek önüme döndüm. Daha sonra o yanlışı yapmaya başladı. Sonra yanına giderek 'Ne yapmaya çalışıyorsun' diyerek tepki gösterdim. Ben tepki gösterince tuvaletinin olduğunu söyleyerek benden özür diledi ve 'afedersiniz' dedi. Bir süre sonra da oturduğu yerden kalktı. Sonra bende otobüsten inince de tavrımı korudum. Ben küçüğüm otobüste böyle şeyler yapması çok saçma. Durumu aileme bildirdim. Karakola gittik şikayetçi olduk. Ben büyüklerime sesleniyorum, böyle insanlar toplumda olmasın" diyerek tepki gösterdi.