Hız testi nasıl yapılır? BTK Türk Telekom Kablonet TurkNet internet hız testi

Teknoloji çağında tüm işler internet aracılığı ile yapılıyor ve kullanıcılar için büyük önem taşıyor. İşlerin zamanında yetişmesi için internetin hızı ön plana çıkıyor dolayısıyla kullanıcılar sık sık hız testi yaparak kontrol ediyor. Peki Hız testi nasıl yapılır? BTK Türk Telekom Kablonet TurkNet internet hız testinin nasıl yapıldığı arama motorları üzerinden çok fazla araştırılıyor. BTK Türk Telekom Kablonet TurkNet internet hız testi farklı şekillerde yapılabilir. İşte ayrıntılar…
TÜRK TELEKOM HIZ TESTİ NASIL YAPILIR?
Bilgisayarınızdan "https://hiztesti.turktelekom.com.tr/" sitesine girin ve aşağıdaki uygulayın.
En doğru sonuca ulaşabilmek için aşağıdaki işlemleri yapmanızı öneririz.
Hız Testi sayfası haricindeki tüm internet sayfalarının kapatılması
Bilgisayarda/mobil cihazda çalışan diğer programların/uygulamaların kapatılması
Not:
Kablosuz bağlantıda modemin konumuna göre hız performansı değişebilir. Daha doğru sonuca ulaşabilmek için ethernet kablosuyla bilgisayarınızı modeminize bağlayıp testi başlatabilirsiniz.
Ayrıca; hız testiniz internet kullanımının yoğunluğuna (aynı saatte size yakın bölgelerde internet kullanan kişi sayısı), ev içi tesisatınızın kalitesine, ev içinde internete bağlanan diğer uygulama ve cihazların sayısına (Tivibu, bilgisayar, cep telefonu vb) ve modem ayarlarınıza göre değişiklik gösterebilir.
TÜRKSAT KABLONET İNTERNET HIZ TESTİ
Öncelikle https://www.fiberkablonet.com/internet/uydunet-hiz-testi sitesine giriş yapın. İnternet bağlantı hızınızı test edin. Test işleminden sağlıklı bir sonuç alabilmek için lütfen bilgisayarınızda aktif olan internet iletişiminde kullanmış olduğunuz bütün programları kapatın ayrıca bilgisayarınızı modeme kablo ile bağlama imkanınız varsa kablo bağlantısını yaptıktan sonra test işlemini başlatın. Test işlemi sonucunda, download (indirme) ve upload (yükleme) hızlarınızı detaylı olarak görebilirsiniz.
Upload hızınız, abonesi olduğunuz tarifeye göre değişiklik gösterir.
1.000 Kbps = 1 Mbps
Hız testi uygulaması Türktelekom sitesi aracılığıyla çalışmaktadır.
TÜRKNET HIZ TESTİ NASIL YAPILIR?
Ölçüm için https://turk.net/internet-hiz-testi/ sitesine giriş yapmanız yeterli.
HIZ TESTİ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Hız testi uygulamamız ile anlık veri indirme (download) ve veri yükleme (upload) hızlarınızı ölçebilirsiniz. Ancak hızınızı doğru ölçmek için aşağıdaki maddelere dikkat etmelisiniz.
Öncelikle, ethernet kablosuyla bilgisayarınızı modeminize bağlayın. Bilgisayarınızın kablosuz özelliği varsa geçici olarak devre dışı bırakın, böylece kablosuz olarak testi yapmadığınızdan emin olabilirsiniz. Bunu istememizin sebebi, kablosuz bağlantıda performans olarak ciddi kayıpların yaşanabilmesi.
Bilgisayarınızda başka internet sayfaları açık olmamalı. Hemen bu sayfa hariç tüm sekmeleri kapatın.
Arka planda interneti kullanan, ya da her an internetin kullanabilecek programlarınız varsa hepsini tamamen kapatın. Virüs programınızı geçici olarak devre dışı bırakın. Aynı ağdan herhangi bir cihazın (örneğin cep telefonunuz) internete girmediğine emin olun.
Ve şunu unutmayın: Hız testiniz internet kullanımının yoğunluğuna (aynı saatte size yakın bölgelerden internet kullanan kişi sayısı), ev içi tesisatınız kalitesi ve modem ayarlarınıza göre değişiklik gösterebilir.
Her şey tamamsa, hız testi yolcuğunuzu başlatmak için hemen yukarıdaki "Testi Başlat" butonuna basın.