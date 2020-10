Hız testi nasıl yapılır? BTK Türk Telekom Kablonet TurkNet internet hız testi

TÜRKNET HIZ TESTİ NASIL YAPILIR?



Ölçüm için https://turk.net/internet-hiz-testi/ sitesine giriş yapmanız yeterli.



HIZ TESTİ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



Hız testi uygulamamız ile anlık veri indirme (download) ve veri yükleme (upload) hızlarınızı ölçebilirsiniz. Ancak hızınızı doğru ölçmek için aşağıdaki maddelere dikkat etmelisiniz.

Öncelikle, ethernet kablosuyla bilgisayarınızı modeminize bağlayın. Bilgisayarınızın kablosuz özelliği varsa geçici olarak devre dışı bırakın, böylece kablosuz olarak testi yapmadığınızdan emin olabilirsiniz. Bunu istememizin sebebi, kablosuz bağlantıda performans olarak ciddi kayıpların yaşanabilmesi.

Bilgisayarınızda başka internet sayfaları açık olmamalı. Hemen bu sayfa hariç tüm sekmeleri kapatın.

Arka planda interneti kullanan, ya da her an internetin kullanabilecek programlarınız varsa hepsini tamamen kapatın. Virüs programınızı geçici olarak devre dışı bırakın. Aynı ağdan herhangi bir cihazın (örneğin cep telefonunuz) internete girmediğine emin olun.

Ve şunu unutmayın: Hız testiniz internet kullanımının yoğunluğuna (aynı saatte size yakın bölgelerden internet kullanan kişi sayısı), ev içi tesisatınız kalitesi ve modem ayarlarınıza göre değişiklik gösterebilir.

Her şey tamamsa, hız testi yolcuğunuzu başlatmak için hemen yukarıdaki "Testi Başlat" butonuna basın.