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    • 22.10.2020 08:30
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    Günlük – 22 Ekim 2020 Perşembe

    Günlük Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 22 Ekim 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Astrogündem: Merkür - Chiron kontağı yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren gelişmeleri işaret ediyor. 1397 de Satürn Akrep döngüsünde kurulan İsveç'in Türkiye ile yapacağı teknolojik atılımlar, internet altyapılarında büyük devrimleri beraberinde getirebilir.

    KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZDE kararsızlık var.
    Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler bu yönünüzü algılayıp çaresiz kalıyor.



    BOĞA: ARKADAŞLARINIZ arasında farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz.
    Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek, fikirler vereceksiniz.



    İKİZLER: MADDİ konulara sıkıca sarılıyorsunuz.
    Bugün kendinizi ispat etme konusunda ustaca ve kibarca yaklaşımlar sergileyin.
    Parasal konularda gündemi yakından takip edin. Avantajlı durumdasınız.



    YENGEÇ: DETAYLARDAN yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Olaylara geniş bir şekilde bakıyorsunuz. Kurallı hareket ettiğiniz zaman işleriniz çok kolay sonuçlanacak.



    ASLAN: DUYGUSAL konularda kafanız her an karışabilir. İstekleriniz ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz. Bugün düşüncelerinizle ilgili ulu orta konuşmayın.

    BAŞAK: DERİN ve keskin görüşler içindesiniz.
    Şartlarınızı yeniden gözden geçirirken, daha aktif kişilerle iş birliği içine girmelisiniz.
    Birlikte çalıştığınız kişilerin morali sizin tutumunuza bağlı olacaktır.


    TERAZİ: ERTELEDİĞİNİZ işlerinizin birikmesine meydan vermeyin. Ele aldığınız konuları sonuna kadar sabırla çalışarak ortaya çıkarma konusundaki planlarınız size başarı getirecek.



    AKREP: FIRSATLARIN size getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin. Çok tepkili hareketleriniz sizi zor durumda bırakabilir. Önemli organizasyon çalışmaları içinde olabilirsiniz.



    YAY: DUYGULARINIZDA artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Bugün partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz.

    OĞLAK: ORİJİNAL fikirlere her zaman açıksınız.
    Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor.


    KOVA: DUYGULARINIZA hakim olduğunuz müddetçe bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz.
    Olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz. Sizi aşan konularda temkinli davranmalısınız.

    BALIK: YOĞUN düşünceler içindesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz.
    İçinizde yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması kesinlikle mümkün değil.
    Bugün, sezgileriniz mükemmel çalışıyor.
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