Günlük burç yorumları

Astrogündem: Merkür - Chiron kontağı yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren gelişmeleri işaret ediyor. 1397 de Satürn Akrep döngüsünde kurulan İsveç'in Türkiye ile yapacağı teknolojik atılımlar, internet altyapılarında büyük devrimleri beraberinde getirebilir.

KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZDE kararsızlık var.

Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler bu yönünüzü algılayıp çaresiz kalıyor.





BOĞA: ARKADAŞLARINIZ arasında farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz.

Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek, fikirler vereceksiniz.