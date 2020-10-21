





KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Dursun O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.









Şüpheli eşi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.



