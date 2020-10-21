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    • Yaşam
    • 22.10.2020 06:20
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    • 22.10.2020 06:26
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    SON DAKİKA 'da, eşi tarafından darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı

    Son dakika haberine göre, 'da, tartıştığı eşi tarafından darp edilen Dursun O. (40), hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli koca ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

    DHA
    Dehşet gecesi! Komşuları polise ihbar etti

    Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi 65038 Sokak'ta meydana geldi. Dursun O., ismi henüz öğrenilemeyen eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzeri Dursun O., eşi tarafından başından ve çeşitli yerlerinden darp edildi.




    KOMŞULAR İHBAR ETTİ
    Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Dursun O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




    Şüpheli eşi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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