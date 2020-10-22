Ankara'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

Çarpışmanın şiddetiyle Batıkan Y'nin aracı kaldırıma çıkarak bir sitenin duvarına çarptı, her iki aracın parçaları metrelerce uzağa savruldu.

Kaza sonrası araçlarda sıkışan sürücüler ile Batıkan Y'nin beraberindeki Tuğberk Y, Burcu Ö. ve Damla Nur G. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Ağır yaralanan Harun Ö'ye ilk müdahale araçtan çıkarılmadan önce yapıldı.