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    • 22.10.2020 08:38
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    • 22.10.2020 08:38
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    SON DAKİKA: 'da E Tipi Kapalı Cezaevi'nde çıkan söndürüldü

    Son dakika haberine göre 'da E 'nda çıkan , büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 3 yıl önce de yine aynı cezaevinin çocuk koğuşunda yangın çıkmış, 3 çocuk mahkum hayatını kaybetmişti.

    E Tipi Kapalı Cezaevi'nde yangın
    Merkez Sarıçam ilçesindeki Kürkçüler Cezaevi Kampüsü'nde bulunan E 'nda, sabaha karşı çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 3 itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında Özel Harekat ve polislerinin de yer aldığı sok sayıda polis, güvenlik önlemi aldı.



    3 yıl önce de yine aynı cezaevinin çocuk koğuşunda yangın çıkmış, 3 çocuk mahkum hayatını kaybetmişti.
    Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Adana'da E Tipi Kapalı Cezaevi'nde çıkan yangın söndürüldü