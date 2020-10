Uzmanlardan ailelere önemli uyarı: Bu oyunlardan uzak durun!

DİZİ VE FİLMLERDEN DAHA TEHLİKELİ

Öte yandan yapılan araştırmaların sonuçları şiddet içerikli oyunlar oynamanın, şiddet içerikli televizyon izlemekten daha zehirleyici bir etkiye yol açıyor. Oyuncunun şiddet uygulayan bir karakterle kendisini özdeşleştirip onun rolünü oynadığını vurgulayan Tuncer, "Şiddet içerikli dijital oyun oynayan çocuk ve gençler şiddeti sadece edilgen bir şekilde izlemekle kalmaz, tekrar eder. Yani kurbanları seçer, silah ve cephane edinir, kurbana sessizce yaklaşır, silahla nişan alır ve tetiği çeker. Devamlı şiddet ve saldırı tehdidi ile uğraşır" diye konuştu.





BU OYUNLARDAN UZAK DURUN

Tuncer son dönemde popüler olan ancak çocuklarda şiddet eğilimlerini artıran ve uzak durulması gereken oyunları şöyle sıraladı:

1 - Fontnite

2 - Seasen x

3 - Rainbow six siege

4 - Pubg

5 - Apex Legends

6 - Sekiro

7 - Call Of Duty

8 - Legends of Runeterra

9 - Volarant

10 - Counter Strike