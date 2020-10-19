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    • 19.10.2020 23:59
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    'den okul kantinleri için karar! İşte açılacağı tarih

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul kantinlerine yönelilk yeni bir karar geldi. Yüz yüze eğitimin başladığı ilkokullarla 8. ve 12'nci sınıfların bulunduğu okullarda kantinlerin 19 Ekim'den itibaren açılmasına karar verildi.

    AA
    MEB'den okul kantinleri için karar

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, 21 Eylül'de okul öncesi eğitimle ilkokul 1. sınıflarda yüz yüze eğitime başlandığı anımsatılarak, ilkokul kademesinin diğer sınıfları ile 8. ve 12. sınıflarda ise 12 Ekim'de yüz yüze eğitime geçildiği belirtildi.

    Okul kantinlerinin 13 Mart 2020'den bu yana kapalı olduğunun hatırlatıldığı yazıda, şunlar kaydedildi:

    "Bu süreçte kantin işleticilerinin gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunmadıkları göz önünde bulundurularak Bakanlığımıza bağlı resmi okul ve kurumlarda bulunan kantin vb. yerlerin 19 Ekim'de açılmasına karar verilmiştir."

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    Haberler Güncel MEB'den okul kantinleri için karar! İşte açılacağı tarih