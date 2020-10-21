Günlük burç yorumları – 21 Ekim 2020 Çarşamba

Astrogündem: Venüs – Plüton'la iletişim kuracak! Dinle yönetilen devletleri ve kararlarını gündeme getiriyor. 11 Şubat 1929'da Merkür Retro'sunda kurulan Vatikan Şehir Devleti'ndeki sağlık sorunları dünya gündemini yakından ilgilendirebilir.
KOÇ: AŞK konusunda oldukça çekimser davranarak partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız.
Partnerinizle aranızdakiler sosyal aktivitelerinize olumlu yansıyacak.
BOĞA: GEÇMİŞTEN ders almasını bilen ender kişilerden birisiniz. Bugün, dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı çok istiyorsunuz. Maddi konularda güven arayışınız bitmiyor.
İKİZLER: ÇEVRENİZLE her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz.
YENGEÇ: DUYGULARINIZI ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alışverişi içindesiniz.
Kendinizi somut bir şekilde ortaya koymanın zamanı geldi.
ASLAN: TOPLUMSAL konulara eğilim gösterme ihtiyacı içindesiniz. Ailenizin sorunları önem kazanıyor. Özellikle İşinizle ve ailenizin problemleri arasında kalmak istemiyorsunuz.
BAŞAK: ÇALIŞMA hayatınız duygusal motivasyonunuzdan ve etrafınızdan çabuk etkileniyor. Problemlerinizi yaptığınız işe kolay aksettirebiliyorsunuz. Bugün sosyal aktiviteleriniz canlanıyor.
TERAZİ: İLGİNÇ fikirlerinizi mesleki konularda da kullanarak, çevrenizi şaşırtabilirsiniz.
Yaşantınızla ilgili güzel planlar yapmanıza rağmen, değişimlerden çok çabuk etkileniyorsunuz.
AKREP: BUGÜN, partnerinizle kazançlarınızla ilgili ortak kararlar alacaksınız. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.
YAY: AŞK yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacaktır. Kafanızda bir takım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ikili ilişiklerinizde zorluk yaşıyorsunuz.
OĞLAK: ARAŞTIRMACI yapınızı daha fazla zorlamanız gerekmiyor. Dostlarınızla istediğiniz iletişimi kurma konusunda zorlanacaksınız. Düşüncelerinizin yanlış anlaşılması sizin tarzınızla ilgili bir olay.
KOVA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda düşüncelerinizi savunmak zorunda kalıyorsunuz.
Olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz. Takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz. Bacak ağrılarınız olabilir.
BALIK: YENİ yapılanmalar içinde olacaksınız. Enerjinizin güçlü olduğu bir gündesiniz.
Uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin sorun yaratmasını istemiyorsanız, temkinli davranmakta fayda var.
DÜNYADA PARANIN YERİ DEĞİŞİYOR
Küreselleşme ve yeni dünya düzenine uyum sağlama süreci sandığımızdan daha hızlı ilerliyor. Bizlerse bu düzene uyum sağlamanın hesaplarını maddi ve manevi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Peki ekonomik kırılmalarımızı doğru yönetiyor muyuz?
Nüfus ve Maddi Seviye
Yatırım yapmak elimizde maddi gücün sınırı kadardır. Bu bağlamda paramızı nereye yatıracağımızı dikkatli bir şekilde belirlemek gerekiyor. Elbette altın ve döviz yatırımları ne kadar revaçta olsa da yoğun nüfusun bu kanallara yönelmesi yatırım yaparken akıllara takılan soru işaretlerinden birisi oluyor. Hatta şu soruyu dahi sorabiliyoruz kendimize; ''Herkes yatırımlarından kar ederken ya ben edemezsem?'' Bu noktada ise sonuç odaklı, dikkatli ve kriz yönetiminde becerikli olmak gerekiyor. Ne de olsa 2020 gibi her şeyin olduğu bir yıldan geçtik.
Nitelikli Kazanç Sağlamak İstiyoruz
Yatırım yapmanın ilk amacı bu yatırımdan düzenli bir maddi kazanç sağlamaktır. Bu kazancın miktarı da yatırımlara karşı olan bakış açımızı önemli bir ölçüde etkileyecektir. Sonuçta kimse sonucunu kestiremediğini bir yatırıma parasını ayırmak istemez. Buradan hareketle ekonomik anlamda da kendimize yeni fırsatlar yaratmak isteriz. Peki nitelikli kazanç sağlamak için ne gibi yollar izlenebilir.
Detaylı bir pazar araştırması yapmak
Yatırımın büyüklüğüne ve çeşitliliğine göre finans danışmanlığı almak
Yeni ticaret kollarını keşfetmek, analiz etmek ve değerlendirmek
Ekonomi alanında makaleler okumak ve programlar takip etmek
Yeni dünya düzenindeki dinamikleri takip etmek
Teknolojiyi ve interneti bilinçli kullanmak da yatırımlarımızı büyük ölçüde etkiler
En önemlisi ise yatırım konularında kulaktan dolma bilgiler ile hareket edilmemeli