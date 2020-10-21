Günlük burç yorumları – 21 Ekim 2020 Çarşamba

DÜNYADA PARANIN YERİ DEĞİŞİYOR

Küreselleşme ve yeni dünya düzenine uyum sağlama süreci sandığımızdan daha hızlı ilerliyor. Bizlerse bu düzene uyum sağlamanın hesaplarını maddi ve manevi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Peki ekonomik kırılmalarımızı doğru yönetiyor muyuz?

Nüfus ve Maddi Seviye

Yatırım yapmak elimizde maddi gücün sınırı kadardır. Bu bağlamda paramızı nereye yatıracağımızı dikkatli bir şekilde belirlemek gerekiyor. Elbette altın ve döviz yatırımları ne kadar revaçta olsa da yoğun nüfusun bu kanallara yönelmesi yatırım yaparken akıllara takılan soru işaretlerinden birisi oluyor. Hatta şu soruyu dahi sorabiliyoruz kendimize; ''Herkes yatırımlarından kar ederken ya ben edemezsem?'' Bu noktada ise sonuç odaklı, dikkatli ve kriz yönetiminde becerikli olmak gerekiyor. Ne de olsa 2020 gibi her şeyin olduğu bir yıldan geçtik.

Nitelikli Kazanç Sağlamak İstiyoruz

Yatırım yapmanın ilk amacı bu yatırımdan düzenli bir maddi kazanç sağlamaktır. Bu kazancın miktarı da yatırımlara karşı olan bakış açımızı önemli bir ölçüde etkileyecektir. Sonuçta kimse sonucunu kestiremediğini bir yatırıma parasını ayırmak istemez. Buradan hareketle ekonomik anlamda da kendimize yeni fırsatlar yaratmak isteriz. Peki nitelikli kazanç sağlamak için ne gibi yollar izlenebilir.