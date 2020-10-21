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    • Yaşam
    • 21.10.2020 16:51
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    • 21.10.2020 16:53
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    Tırdan yola saçılan lar faciaya davetiye çıkardı

    'nin ilçesinde virajda devrilmek üzere olan tırın üstü açık dorsesinden yüzlerce yola saçıldı. O esnada yoldan geçen araç olmaması olası bir faciayı önledi.

    DHA
    Tırdan yola saçılanlar faciaya davetiye çıkardı

    Edirne Keşan'da S.Y. (45), 34 DBB 845 çekici, 78 BL 637 dorse plakalı tır ile 1915 Çanakkale Köprüsü inşasından artan somunları Gebze'ye götürmek üzere yola çıktı.

    YÜZLERCE SOMUN ETRAFA SAÇILDI
    S.Y., saat 15.00 sıralarında, Keşan'dan Malkara yönüne dönüş sırasında tır ile virajda devrilme tehlikesi geçirdi. Bu sırada üstü açık dorsedeki yüzlerce somun, yola saçıldı.

    ARAÇ OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ
    Bu anlarda yoldan geçen araç olmamasıyla olası kaza önlendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, Karayolları ekiplerinin savrulan somunları yoldan toplamasının ardından normale döndü.
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