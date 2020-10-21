ARAÇ OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Bu anlarda yoldan geçen araç olmamasıyla olası kaza önlendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, Karayolları ekiplerinin savrulan somunları yoldan toplamasının ardından normale döndü.