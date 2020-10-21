Hastanede tedavi gören Ali B. ve Hüsni B.'nin tedavilerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. Alınan bilgiye göre iki aile arasında çıkan kavganın sebebinin bir kadın ve bir erkeğin sosyal medya üzerinden mesajlaşmalarından dolayı kaynaklandığı öğrenildi. Öte yandan iki aile arasında kavga ve silahla ateş etme anları güvenlik kameralarına ve bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.