Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 21.10.2020 12:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.10.2020 13:04
    ABONE OL

    'da kaçak cinsel içerikli ürünler ele geçirildi

    'da polislerce durdurulan araçta çok sayıda gümrük kaçağı cinsel gücü artırıcı hap, sıvı gel ile tütün ürünleri ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü hakkında başlatıldı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    DHA
    Kaçak cinsel içerikli ürünler ele geçirildi

    Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde şüphe üzerine aracı durdurdu.

    KAÇAK CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ
    Araçta yapılan aramada; gümrük kaçağı olduğu belirlenen cinsel güç artırıcı 715 hap, 3 sıvı, 680 jel ile belgesiz olarak dağıtımı ve satışı yapıldığı tespit edilen 3 bin 654 bandrollü puro, 250 gram kıyılmış tütün, 8 bin 896 bandrolsüz sigara sarma kağıdı ve 3 bin 500 bandrollü sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü hakkında, adli işlem başlatılırken, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Tekirdağ'da kaçak cinsel içerikli ürünler ele geçirildi