KAÇAK CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramada; gümrük kaçağı olduğu belirlenen cinsel güç artırıcı 715 hap, 3 sıvı, 680 jel ile belgesiz olarak dağıtımı ve satışı yapıldığı tespit edilen 3 bin 654 bandrollü puro, 250 gram kıyılmış tütün, 8 bin 896 bandrolsüz sigara sarma kağıdı ve 3 bin 500 bandrollü sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü hakkında, adli işlem başlatılırken, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.