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    • 21.10.2020 12:39
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    • 21.10.2020 12:39
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    SON DAKİKA: ’da 17 yakalandı

    Son dakika haberine göre, ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan araçtan 17 düzensiz yakalandı.

    İHA
    Uygulama noktasında yakalandılar! 17 kişi...

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği (GİM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Süleymanpaşa ilçesi girişi uygulama noktasında bir araç durduruldu.
    A.A. isimli şahsın idaresindeki 22 ABA 541 plakalı araçta yapılan kontrollerde 1 adet bot ile kendi beyanlarına göre 17 uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Konu ile ilgili araç sürücüsü A.A. gözaltına alınırken, göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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