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    • 21.10.2020 13:05
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    • 21.10.2020 13:12
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    Son dakika: 'da kan donduran intihar: Kurduğu çadırın yanındaki ağaca kendini astı

    Son dakika haberine göre, 'nın Muratpaşa ilçesi Lara plajlar bölgesindeki ormanlık alanda çadır kuran Arif G. (37), kurduğu çadırın yanında bulunan ağaca kendini asarak yaşamına son verdi.

    Antalya'da kan donduran intihar

    Antalya'da Arif G. (37), kurduğu çadırın yanında bulunan ağaca kendini asarak yaşamına son verdi.

    KENDİNİ ASTI
    Muratpaşa ilçesi Lara plajlar bölgesindeki ormanlık alanda çadır kuran Arif G., ağacın dalına kendini astı. Arif G.'yi asılı halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Arif G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.


    Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Arif G.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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