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    • 21.10.2020 08:39
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    • 21.10.2020 08:39
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    'da feci ! Otomobil, motosiklete çarptı: Baba ve 3 yaşındaki oğlu öldü

    Son dakika haberine göre 'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki (38) ile oğlu (3), hayatını kaybetti. nın ardından jandarma ekipleri otomobil sürücüsü Veysel B.'yi gözaltına aldı.

    Otomobil motosiklete çarptı! Acı haber
    , gece saatlerinde Viranşehir-Ceylanpınar karayolunun 15'inci kilometresindeki Aslanbaba mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Veysel .B. yönetimindeki 07 ABY 558 plakalı otomobil, önünde ilerleyen yönetimindeki plakasız motosiklete arkadan çarptı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü baba ve beraberindeki oğlu , ağır yaralandı.



    İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
    Kazanın ardından jandarma ekipleri otomobil sürücüsü Veysel B.'yi gözaltına aldı.

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    Haberler Yaşam Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobil, motosiklete çarptı: Baba ve 3 yaşındaki oğlu öldü