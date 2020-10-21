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    • 21.10.2020 08:41
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    araç yön levhası direğine çarptı: 1'i ağır, 4 yaralı

    'da kontrolden çıkan aracın yön levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen da 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

    DHA
    Yön levhasına çarpan araçta 4 kişi yaralandı!

    , saat 05.00 sıralarında Pursaklar ilçesi Özal Bulvarı Karacaören kavşağında meydana geldi. Havaalanı yönüne giden Furkan I. yönetimindeki 06 CCR 858 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu alt geçidin ayağında bulunan yön levhası direğine çarptı. Kazada Furkan I. ile yanındaki 3 kişi yaralandı.

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Furkan I.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.
    Hurdaya dönen araç, çekici ile kaldırıldı.

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