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    • 20.10.2020 10:48
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    SON DAKİKA: 'de bahis dolandırıcılarına operasyon: Kazanmak isterken kaybettiler

    Son dakika haberine göre, 'de hesapları üzerinden sahte sayfalar açarak, "iddaa kuponu tutturdunuz" vaadiyle vatandaşları dolandıran 6 kişi gözaltına alındı. Şahısların bu yolla binlerce liralık gelir ele ettikleri tespit edildi. Şahısların sosyal medya hesaplarından "sizler de kazanmak istiyorsanız mesaj atmanız yeterli olacaktır" yazıları paylaştıkları görüldü.

    Bahis dolandırıcılarına operasyon

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbarlar üzerine yaptıkları araştırmalarda, sosyal medya hesapları üzerinden sahte sayfalar açarak, "iddaa kuponu tutturdunuz" vaadiyle vatandaşları dolandıran şahısların olduğunu tespit etti. Şahısları bulmak için uzun bir süre teknik takip yapan ekipler, şüphelilerin U.O., H.Ş.T., C.B., M.Y., A.B. ve E.N. olduğunu tespit etti.




    Yapılan operasyonla gözaltına alınan 6 şahıstan M.Y., sosyal medya üzerinden 'iddaa kazandınız' vaadi ile bir şahsı dolandırdıklarını itiraf etti. Bunun üzerine şahısların cep telefonları ve bilgisayarlarında da inceleme yapan ekipler, meydana gelen benzer yöntem ile birçok kişinin bu yöntemle dolandırıldığını tespit etti. Yapılan detaylı incelemede şüphelilerin bu yöntemle 4 kişiyi dolandırdıkları, 28 bin 740 lira gelir elde ettikleri belirlendi. Şahısların sosyal medya hesaplarından "sizler de kazanmak istiyorsanız mesaj atmanız yeterli olacaktır" yazıları paylaştıkları görüldü.





    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan H.Ş.T. ve M.Y. tutuklanırken, U.O., C.B. ve A.B. adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı ile E.N. ev hapsi ile serbest bırakıldı.





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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Mersin'de bahis dolandırıcılarına operasyon: Kazanmak isterken kaybettiler