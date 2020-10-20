





Yapılan operasyonla gözaltına alınan 6 şahıstan M.Y., sosyal medya üzerinden 'iddaa kazandınız' vaadi ile bir şahsı dolandırdıklarını itiraf etti. Bunun üzerine şahısların cep telefonları ve bilgisayarlarında da inceleme yapan ekipler, meydana gelen benzer yöntem ile birçok kişinin bu yöntemle dolandırıldığını tespit etti. Yapılan detaylı incelemede şüphelilerin bu yöntemle 4 kişiyi dolandırdıkları, 28 bin 740 lira gelir elde ettikleri belirlendi. Şahısların sosyal medya hesaplarından "sizler de kazanmak istiyorsanız mesaj atmanız yeterli olacaktır" yazıları paylaştıkları görüldü.