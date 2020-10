Öte yandan şebekenin, polisin ifadesine başvurduğu mağdurlara önceden verdikleri dört sayfalık not kağıdıyla söylemesi gerekenleri ve "Bunlar yardıma muhtaç insanlara ellerinden geldiğince yardım ederler. Tefecilik yapmıyorlar. Bize borç para veriyorlar" şeklinde ifade vermeleri yönünde uyarıda bulundukları da tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ali Ş., Ayhan Y., Seyhan Y., Mehmet Can Y., Mehmet K., Yüksel K., Serkan K., Ali O., Can G., Yalçın E. ve Tamer K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Berke K. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.