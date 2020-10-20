

Şebekenin ağına düşen ve çiftçilik yapan Ahmet Tevfik C.'nin ifadesinde, yıllar önce Yüksel K.'den aylık yüzde 10 faizle 20 bin lira borç aldığı, borcunu da tarladaki mahsulünü topladıktan sonra verdiğini ancak borcunu kapatamadığını söylediği öğrenildi. Ahmet Tefvik C.'nin, "Borcumu bir türlü ödeyemeyince benden tarlamı istedi. Ben de o dönem şimdiki değeri 700 bin TL olan 20 dönümlük limon bahçemin tapusunu verdim. Sonrasında borç almaya devam ettim ve boş senede imza attım. Faizlerim birikince borcum arttı. Bunun üzerine bana, 600 bin TL değerindeki 10 dönüm üzerine kurulu çiftliğimi devrettirdi. Tehdit ve şantajları devam edince eşimden bile boşandım" dediği öğrenildi.

Şebeke üyesi olduğu belirlenen Mehmet Ali Ş.'nin ise Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olduğu, durumu kötü olan meslektaşlarını ve öğretmenleri şebekenin ağına düşürdüğü öne sürüldü. Zanlının şebekeye yönlendirdiği kişi başına 500 ila bin lira komisyon aldığı belirlendi.

Şebekenin liderlerinden olduğu belirlenen Seyhan Y.'nin merkez Seyhan ilçesindeki oto galerisindeki araçların hiç değişmediği, 'oto galerici' görünümünde tefeci olduğu belirlendi. Mağdurlardan birinin, annesinin kanser tedavisi için paraya ihtiyacı olduğu ve bu nedenle şebekeden faiz karşılığı para aldığı ve boş senede imza attırıldığı öne sürüldü.