Mide bulantısının pek çok nedenleri vardır ve buna bağlı olarak tedavisinin yapılması gerekir. Genel geçer mide bulantısında ise yapılabilecek doğal yöntemler vardır. Bunları uygulayarak mide bulantısını hafifletebilirsiniz. Bazı mide bulantılarına kusma da eşlik edebilir. Peki Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısını geçirmek için ne yapmalı? İşte merak edilen soruların yanıtları…
MİDE BULANTISI NEDENLERİ
Besin zehirlenmesi.
Aşırı alkol ve nikotin tüketimi.
Kafeinli içeceklerin aşırı tüketimi.
İlaç zehirlenmesi.
Gıda intoleransı
Gastrit.
Mide ülseri.
Apandisit.
MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?
ZENCEFİL
Zencefil, sindirim sistemi bozuklukları için son derece faydalı bir bitkidir, zira bulantıyı geçirmede çok etkili bileşenler içerir. Bu bileşenler sindirim fonksiyonunu düzenleyen ve teşvik eden özellikler barındırır. Özellikle taze zencefili dilimleyip üzerine kaynar su dökerek demledikten sonra içmek mide bulantısı ve ağrısına iyi gelir. Sindirim sorunları için taze zencefil yerine kuru toz zencefil de kullanılabilir.
PAPATYA VE REZENE ÇAYI
Papatya veya rezene çayı da mide bulantısını geçirmede oldukça etkilidir. Çay yapıldıktan sonra tatlandırılarak ve küçük yudumlarla içilmelidir. Çok sıcak olmamalıdır ve mümkünse şeker yerine bal ile tatlandırılmalıdır.
NANE - LİMON ÇAYI
Nane ile kabuğuyla birlikte dilimlenmiş limon çay yapılıp içilirse bulantıya iyi gelir. Fakat bazı kişilerde bu çayın kuvvetli aroması bulantıyı şiddetlendirebileceğinden kullanırken dikkat edilmelidir.
DERİN NEFES ALIP VEREREK RAHATLAMAK
Hafif bulantı durumunda tercihen temiz havada derin nefes alıp vermek bulantının geçmesine yardımcı olabilir. Özellikle aşırı yemek yemek ya da alkol almaktan kaynaklanan bulantılar için bu yöntem oldukça faydalıdır.