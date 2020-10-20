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    • Yaşam
    • 20.10.2020 Gazete
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    2020

    hayranı olan , 'da ortaya çıktı. belirsiz kişiler tarafından bir sitenin otoparkına dökülen mavi boya çevrede bulunan kedileri boyadı. Kedilerin 'Şirinler'i bir kez daha hatırlattı. Mavi olan kediler, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da büyük bir şaşkınlıkla izlendi.

    Şirinler 2020

    hayranı olan , 'da ortaya çıktı. belirsiz kişiler tarafından bir sitenin otoparkına dökülen mavi boya çevrede bulunan kedileri boyadı. Kedilerin 'Şirinler'i bir kez daha hatırlattı. Mavi olan kediler, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da büyük bir şaşkınlıkla izlendi.

    Kedilerin boyanmasına çok şaşıran ve kendisinin de evde kedileri olduğunu belirten Bülent Esmer "Daha önce mavi kedi görmemiştim biz de bir hayvansever olarak çok şaşırdık. Bunu bilerek yaptılarsa kınıyoruz. Bunu yetkililere haber verdik, sahiplenmek isteyenler olacaktır" dedi.

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