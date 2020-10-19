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    • 20.10.2020 03:16
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    Kahraman ler kaçan hırsızı yakaladı

    'te, lerin, bir site içinde park halinde bulunan motosikleti çalmaya çalışırken yakaladıkları şüpheli gözaltına alındı.

    AA
    Hırsıza bekçi şoku

    Gazikent Burak Mahallesi'nde bir sitede bulunan park halindeki motosikleti çalmaya çalışan M.K, site sakinlerinden ve motosiklet sahibi E.A. tarafından fark edilince kaçmaya başladı.

    Şüpheli, daha sonra aynı mahallede ler tarafından yakalandı. M.K'nin üst aramasında hassas terazi bulundu.

    Gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere 'na götürüldü.

    Sitenin güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin site içine girdiği ve bir süre bankta oturduğu, buradaki araçları ve motosikleti inceledikten sonra buradan ayrıldığı görülüyor.

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