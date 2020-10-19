Poşeti açtıklarında içinde iki insana ait kafatası ile kemikler olduğunu fark eden işçiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine inşaat gelen polis ekipleri, bölgede inceleme yaptıktan sonra Aydın Müze Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Bunun üzerine Müze Müdürlüğü görevlileri de bölgeye gelip, kafatası ve kemikleri inceledi.