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    • Yaşam
    • 20.10.2020 09:45
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    • 20.10.2020 09:45
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    ya 30 bin liralık sahte altın sattı

    'dan 'e giden bir kişi ya 74 gram ağırlığında sahte burma bileziği sattı. Kuyumcu 30 bin lira ödeyerek aldığı bileziğin daha sonra sahte olduğunu anladı ve polise başvurdu.

    İHA
    Kuyumcu da bunu yerse vay halimize

    Alınan bilgilere göre, 'de ya giden 1 kişi 30 bin lira değerinde 74 gram burma bileziği sattı. Kuyumcu bir süre sonra satın almış olduğu bileziğin sahte olduğunu anlamasının ardından karakola giderek şikayetçi oldu.

    YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
    Polis ekipleri tarafından güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından sahte bileziği satan kişinin 'da ikamet eden E.Ş. olduğunu tespit etti. Kale Şehit Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından konuyla ilgili olarak Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına tahkikat evrakını göndererek İstanbul'da yakalanması için çalışmalara başladığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Kuyumcuya 30 bin liralık sahte altın sattı