Alınan bilgilere göre, Nevşehir'de kuyumcuya giden 1 kişi 30 bin lira değerinde 74 gram Trabzon burma bileziği sattı. Kuyumcu bir süre sonra satın almış olduğu bileziğin sahte olduğunu anlamasının ardından karakola giderek şikayetçi oldu.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri tarafından güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından sahte bileziği satan kişinin İstanbul'da ikamet eden E.Ş. olduğunu tespit etti. Kale Şehit Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından konuyla ilgili olarak Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına tahkikat evrakını göndererek İstanbul'da yakalanması için çalışmalara başladığı öğrenildi.