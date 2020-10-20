Ayaklara özel | Pratik bilgiler

Eğer ayaklarınız çok hassas ve sonbaharla birlikte şikâyetleriniz artıyorsa dikkat! Her sabah birkaç damla zeytinyağı ile ayaklarınızı ovalayın. Farkı göreceksiniz.
TEREYAĞ SÜRÜN
Peynirin kesik kenarları bir süre sonra kurur ve sertleşir. Bunu önlemek kolay. Kenar bölümlerine çok hafif tereyağı sürersiniz sertleşip kurumasını önlersiniz.
MAKARNAYA SÜT
Makarnanın daha lezzetli olmasını istiyor musunuz? O zaman makarnanın haşlama suyuna yarım çay bardağı süt koyup lezzetini arttırabilirsiniz.
TENCEREM TAŞIYOR
Birçok kez başımıza gelmiştir. Tencerenin başında beklemek istemediğiniz zamanlarda taşmasını önlemek için tahta bir kaşığı tencerenin üzerine yatay şekilde yerleştirebilirsiniz. Farkı göreceksiniz