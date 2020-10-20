Aşkın 5 hali | İlişki terapisti

Bireyler birlikte bir yolculuğa çıktıkça, çoğu aşklarının ne kadar değişebileceğini maalesef anlamıyor. Zamanla birçok faktörden etkilenecektir. Sevginin şekillenebileceği, test edilebileceği ve dönüştürülebileceği beş aşama var.

Esaret bir ilişkinin başlangıcında, çoğu insan diğeri tarafından büyülendiğini onaylayabilir. Karşılık verilirse, büyük olasılıkla birbirlerine aşık olacaklar ve birbirlerine hayran kalacaklar. Güçlü bir romantik çekim hissedebilirler. Olumlu vurgulanır ve olumsuz genellikle göz ardı edilir. Yani bir esaret ortaya çıkar. Karar aşamasında bu geleceğinizi belirler.

Güvenebilir miyim ?

Çiftler aşık oluyor. Evlenmeyi veya uzun vadeli bir ilişki kurmayı umanlar, duygularını incelemeye ve dokunaklı sorulara cevap aramaya başlayacaklar: Sana güvenebilir miyim? Sana ihtiyacım olduğunda benim için burada olur musun? Gerçekten beni seviyor musun?

Bağlılık:

Nişanlanmayı takip eden bir sonraki aşama, bir çiftin bağlılıklarını sağlamlaştıracağı önemli bir adımdır. Kişiler bir araya geldikçe, bazen arkadaşların ve ailenin huzurunda birlikte mutluluğu aramalıdır. Aksi yapılırsa risk başlar. Sonra evlilik. İlk yıl bazıları için sorunsuz, bazıları için zor. Birlikte bir hayatı kurduğunuza ikna olmalısınız.

Çocuklar:

Bir sonraki aşamada (bazı ilişkiler için) çocuklar ve ebeveynlik gelir. Bu geçiş bazı zamanlarda olumlu bazı zamanlarda ise olumsuz olarak etkisini gösterir. Bebeğin enerjisini olumlu kullanmak çok ama çok önemlidir. Burada çiftler 'yalnız kalıyorum' demeye başlarsa sorun vardır. O nedenle paylaşım burada gereklidir.

İkinci bahar: Bir ilişkinin bu aşaması da çok önemlidir. Birçok çift, güçlü bir bağı kurmuşsa ve birbirlerine duygusal olarak uyum sağlamışlarsa, aşk güçlü kalabilir. Bunlara çok örnek var. Bununla birlikte, çiftler duygusal olarak bağlanmamışsa ilişki bu aşamada yıpranmaya başlıyor.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET