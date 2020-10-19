Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Türkiye'nin birçok deniz ve gölünde yaptığı çekimlerle tanınan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan tarafından Sakarya Karasu açıklarında çekilen U20 denizaltısının görüntülerini paylaştı.









Prof. Dr. Birpınar, yoğun ağ baskısına maruz kalan U20 denizaltısının temizlenerek, dalış turizmine kazandırılması gerektiğine dikkat çekti. Birpınar, paylaşımında, "U20, Hitler'in kayıp denizaltılarından biri. Sakarya Karasu açıklarında, 2'nci Dünya Savaşı'nın tanığı. Bu tarihi korumalı ve dalış turizmine kazandırmalıyız. Ancak şimdi hayalet ağlara teslim" dedi.











YOĞUN AĞ BASKISI

Denizaltının daha önce iki bölümlük belgesel çekimlerini de yapan su altı görüntüleme yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, son halini görüntüledi. Ceylan, Sahil Güvenlik ve Karasu Belediyesi'nin desteğiyle yapılan son çalışmalarda, U20'nin yoğun ağ baskısına maruz kaldığının belgelenmiş olduğunu açıkladı.



