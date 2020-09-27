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    • 28.09.2020 06:27
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    • 28.09.2020 06:27
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    Son dakika: 'de tartıştığı kişiyi bacaklarından vuran şüpheli, bekçiden kaçamadı

    Son dakika haberine göre, 'in Bayraklı ilçesinde, M.Ü., otoparkta tartıştığı Ümit E.'yi bacaklarından vurarak yaraladı. Olay yerinden kaçan şüpheliyi motosikletle kovalayan bekçi yakaladı.

    AA
    Silahlı saldırgan bekçiden kaçamadı

    Olay, saat 01.30 sıralarında 1609/12 sokakta bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, çok sayıda suçtan kaydı bulunan ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen M.Ü., bilinmeyen nedenle otoparkta Ümit E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ü., belinden çıkardığı tabanca ile Ümit E.'yi dizlerinden vurarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ümit E.'yi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ümit E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




    ŞÜPHELİ BEKÇİDEN KAÇAMADI
    Öte yandan, olay sonrası M.Ü. ile bekçiler arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 20 dakika kaçan M.Ü., motosikletle kendisini kovalayan bekçi tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli, suç aleti ile birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü.




    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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