Olay bundan 10 yıl kadar önce İstanbul Göktürk'te yaşandı. 2B arazilerinin yoğun olduğu bölgede bir dizi arazisi bulunan Cemalettin Sevinç (89) arazilerin kadastro işlemleri sürecinde, bölgede emlakçılık yapan Güner Şenol (57) ve Ali Kara (70) ile temasa geçti. Şenol ve Kara'nın iddiasına göre, Sevinç, üzerine kaydedilen arazilerin bir kısmını bir süre sonra devretmeme kararı aldı.

Şenol ve Kara, ortak tanıdıkları olan E.B.'yi devreye sokarak Sevinç'ten 2 milyon lira talep etti. Ancak Sevinç teklife olumsuz yanıt verdi. Taraflar arasındaki görüşmeler olumsuz neticelenince devreye 'sahte senet' girdi.