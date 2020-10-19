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    • 19.10.2020 15:46
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    • 19.10.2020 15:46
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    'a gelen 90 metrelik lüks yata 190 bin litre akaryakıt ikmali! Bakın kaç lira ediyor

    90 metre uzunluğundaki bayraklı ‘Dar’, gözde turizm merkezlerinden 'nın ilçesine geldi. 190 bin litre akaryakıt ikmali yapılan yat, ilgi odağı oldu. Yatta, Forbes dergisine göre dolar milyarderi olan asıllı Rusya vatandaşı iş insanı 'ın ailesinin tatil yapacağı öğrenildi.

    DHA
    Lüks yata 190 bin litre akaryakıt ikmali

    Dünyanın en iyi yatları arasında gösterilen Hollanda'da yapılan Cayman Adaları bayraklı 'Dar', bu sabah Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi. Ultra mega yata, 6 tanker ile 190 bin litre mazot ikmali yapıldı.



    450 bin TL'lik akaryakıt ikmali yapılan yat, Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası mevkii sahilinde gezenlerin ilgi odağı oldu.



    World Superyacht Awards 2019'da 'yılın motor yatı' seçilen agresif görünümlü bir köpek balığı sulietini andıran ultra mega yat 'Dar', biri ana suit olmak üzere 7 kabinde 14 misafir ağırlayabiliyor. Yatta 31 mürettebat görev yapıyor.



    Yatta, Forbes dergisine göre dolar milyarderi olan Ürdün asıllı Rusya vatandaşı iş insanı Ziyad Manasır'ın ailesinin tatil yapacağı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Bodrum'a gelen 90 metrelik lüks yata 190 bin litre akaryakıt ikmali! Bakın kaç lira ediyor