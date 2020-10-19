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    • Yaşam
    • 19.10.2020 14:23
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    • 19.10.2020 14:38
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    Birlikte yaşadığı kişinin tüfeğinin ateş alması sonucu ölen 2 yaşındaki Kumsal'ın annesi: 'Yapma şeytan doldurur' dedim

    'da temizlediğini iddia ettiği tüfeğin ateş alması sonucu 2 aylık bebeği Kumsal Karataş'ın ölümüne neden olan 18 yaşındaki "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Bebeğin annesi 17 yaşındaki Marzi G. ise " "Bebeğin altını temizliyordum. Namluyu bana doğrultu. 'Yapma şeytan doldurur' diye uyardım. Bu kez önce havaya, sonra bebeğim Kumsal'a doğrultup, tetiğe bastı" dedi.

    DHA
    Atasözü gerçek oldu, 2 yaşındaki Kumsal hayatını kaybetti

    Olay, cumartesi günü saat 17.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi 5480 Sokak'taki gecekonduda meydana geldi. 'ın iddiaya göre temizlediği ateş aldı. Tüfekten çıkan lar, 2 aylık kızı Kumsal'ın başına isabet etti. Kumsal, olay yerinde hayatını kaybederken, anne Marzi G. ile baba Yusuf Karataş gözaltına alındı. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Kumsal bebeğin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    "YAPMA ŞEYTAN DOLDURUR"
    Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Yusuf Karataş, olayın tüfeği temizlerken meydana geldiğini ileri sürdü. Anne Marzi G. ise bebeğin ölümüyle ilgili birlikte yaşadığı Yusuf Karataş'ı suçladı. Marzi G., "Bebeğin altını temizliyordum. Elinde tüfekle yanıma geldi ve tüfeğin namlusunu başıma dayadı. Ben de 'Yapma şeytan doldurur' diye uyardım. Beni dinlemedi. Tüfeği önce tavana daha sonra bebeğe doğrultup, tetiğe bastı" dedi.

    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Marzi G. savcılıktaki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak serbest bırakılırken, Yusuf Karataş ise çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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