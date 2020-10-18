Türk mutfağının geleneksel lezzeti döner, sosyal medyayı ikiye ayırdı. Bazıları, Almanya'da yapılan dönerin Türkiye'deki dönerden daha güzel olduğunu yazdı. Birçok kişi ise "Döner Türkiye'de yenir. Bu konu tartışmaya kapalıdır" şeklinde yorumlar yaptı. Döner kavgasına son olarak gurme Vedat Milor da katıldı. İki dönerin elma ile armut kadar farklı olduğunu belirten Milor, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'deki dönerde vurgu ette. Almanya'da ise vurgu ette değil. Et, ekmek, sos ve salataların birleşimden ayrı bir yemek oluşmuş. Et kalitesi önemsiz. O yüzden: Gastronomik açıdan hangisi daha iyi diyebiliriz? Bu tür yemeklerde bence sadelik ve malzeme kalitesi ile başarıya ulaşmak daha zor. O yüzden Türkiye'deki dönerin önde olduğunu düşünüyorum..."
Türkiye'deki döner
Daha önce 'menemen'in soğanlı mı soğansız mı olacağı konusunda anket yapan Milor'un gündeminde bu kez döner vardı.
Almanya'daki döner
Twitter'dan;
'Almanya'daki kumpir gibi!'
Almanya'ya gidip döner yemek vakit kaybı.
Berlin'deki dönerin üzerine tanımam.
Türkiye'deki dönerin tadı kıyaslanamaz.
Almanya'da döner yedim. Üstadın dediği gibi vurgu ette değildi.
Almanya'daki döner kumpir gibi içinde ne ararsanız var...
Almanya'dakinin dönerle alakası yok, zaten çoğu yerde yağlı hindi etinden yapılıyor.
Türkiye'de et, Almanya'da sos güzel...
Almanya'da dönere et yerine patates koyuyorlar! Patsodan farkı yok.