Daha önce 'menemen'in soğanlı mı soğansız mı olacağı konusunda anket yapan Milor'un gündeminde bu kez döner vardı.

Almanya'daki döner

Twitter'dan;

'Almanya'daki kumpir gibi!'

Almanya'ya gidip döner yemek vakit kaybı.

Berlin'deki dönerin üzerine tanımam.

Türkiye'deki dönerin tadı kıyaslanamaz.

Almanya'da döner yedim. Üstadın dediği gibi vurgu ette değildi.

Almanya'daki döner kumpir gibi içinde ne ararsanız var...

Almanya'dakinin dönerle alakası yok, zaten çoğu yerde yağlı hindi etinden yapılıyor.

Türkiye'de et, Almanya'da sos güzel...

Almanya'da dönere et yerine patates koyuyorlar! Patsodan farkı yok.