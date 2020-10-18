Kazada araç içerisinde sıkışan Sarıkaya, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kurtarılan Sarıkaya'nın, Kayseri Erciyes Üniversitesi'ne kaldırılmasına karar verildi. Bunun üzerine ilçeye ambulans helikopter sevk edildi.