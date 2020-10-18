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    • Yaşam
    • 18.10.2020 19:33
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    • 18.10.2020 19:38
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    'da zihinsel engelli genç, sını 10 yerinden bıçaklayarak

    'da zihinsel engelli genç (28), belirlenemeyen nedenle tartıştığı 'yi (54) başından ve vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak . Eve gelen e kapıyı açtıktan sonra babasının bıçaklamaya devam Onur İnce, polisin tabancayla ateş edip kolundan yaralaması sonucu etkisiz hale getirildi.

    AA
    DHA
    Babasını delik deşik etti!

    Olay, saat 14.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1439 Sokak'ta bulunan binanın 4'üncü katında meydana geldi. Babası Atlas İnce ile birlikte yaşayan ve iddiaya göre psikolojik tedavi gören Onur İnce, sabah saatlerinde belirlenemeyen nedenle babasıyla tartıştı. Komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis, herhangi bir yaralanan ve şikayette bulunan olmaması üzerine evden ayrıldı.

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    POLİSE KAPIYI AÇIP, BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ

    Onur İnce, babası Atlas İnce ile birkaç saat sonra belirlenemeyen nedenle yeniden tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Onur İnce, mutfaktan aldığı bıçakla babası Atlas İnce'ye saldırdı. Babasını boğazından ve vücudunun 10 yerinden bıçaklayan Onur İnce, komşularının ihbarı üzerine eve gelen polise kapıyı açtı. Ardından kanlar içindeki babasının yanına gidip, tekrar bıçaklamaya başladı. Bunun üzerine polis, Onur İnce'yi ateş edip, kolundan yaralayarak etkisiz hale getirdi. Yaralı Onur İnce, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Komşu Veyis Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, evden gelen sesler ve gürültü üzerine dışarıya çıktıklarını söyledi.

    Gürültünün kesilmemesinin ardından polisi aradıklarını belirten Ergin, "Polis geldi, yukarıya çıktı. Ardından bir el silah sesi geldi. Onur'u kolundan vurmuş polis. Ardından götürdüler. Çok şaşkınız." diye konuştu.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitiren baba Atlas İnce'nin cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.
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