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    • 18.10.2020 08:33
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    'da operasyonu; 994 kilo esrar ele geçirildi

    'ın ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonunda 994 kilo esrar ile 247 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

    DHA
    Diyarbakır'da narko-terör operasyonu! 994 kilo...
    'ın ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonunda 994 kilo esrar ile 247 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
    İçişleri Bakanlığı'nca 26 Ağustos'ta başlatılan, jandarma komando, jandarma ve polis özel harekat ile güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1495 kişilik personelin görev aldığı 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' devam ediyor. Operasyon kapsamında terör örgütü ile yasa dışı ticareti yapanlara yönelik çalışma sonucu Lice'ye bağlı Kayacık, Ortaç ve Yalaza mahallelerinin kırsalında düzenlenen narko-terörizmle mücadele operasyonu tamamlandı.

    Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada; 30 noktada 994 kilogram esrar, 247 bin 400 kök Hint keneviri ile silah üstü termal cihazı, gündüz görüş dürbünü, uyku tulumu ve sırt çantası ele geçirildi. Hint kenevirleri numune alınmasının ardından olay yerinde imha edilirken, ele geçirilen esrar ve delil niteliği taşıyan diğer malzemeler muhafaza altına alındı.
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    Haberler Yaşam Diyarbakır'da narko-terör operasyonu; 994 kilo esrar ele geçirildi